Milik já não é ameaça para o Sporting, mas passa a ser para o Benfica

Arkadiusz Milik é reforço da Juventus, por empréstimo do Marselha. O ponta de lança polaco, de 28 anos, está de volta a Itália, onde jogou no Nápoles, depois de uma época e meia em França, em que marcou 30 golos, em 53 jogos.



O Marselha fica sem o seu melhor marcador, o que é uma boa notícia para o Sporting, que tem os gauleses como adversário na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas é uma má notícia para o Benfica.

O ataque da Juventus, que jogará com os encarnados na Champions, fica reforçado com o goleador. Milik esteve quatro épocas no futebol italiano e a sua experiência no Nápoles foi limitada por algumas lesões, sobreduto nos dois primeiros anos.

Além de Marselha e Nápoles, o avançado jogou no Ajax, no Augsburgo, no Bayer Leverkusen e nos polacos do Górnik Zabrze e Rozwój Katowice.