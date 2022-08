Xavi e Guardiola competem pelo amor de Bernardo Silva

Xavi, treinador do Barcelona, e Pep Guardiola, do Manchester City, gostam muito de Bernardo Silva: o primeiro quer contratar o médio internacional português e o segundo não quer abrir mão dele.

Entre esta pequena competição pelo amor de Bernardo entre dois treinadores que já foram mestre e pupilo, em Camp Nou, faz-se à base de elogios. Guardiola afirma que não é "ninguém" para dizer a Xavi que se afaste, mas salienta que o português "é importantíssimo" para o City:

"Não quero ninguém descontente. Mas não quero que [Bernardo] se vá embora porque é um jogador superlativo. Como jogador e como pessoa, é dos melhores que tive. Em qualquer competição é o melhor jogador, mas se chega uma proposta... De qualquer forma, Ferrán [diretor do Manchester City] disse-me que faltam sete dias e que se o Bernardo se fosse embora teríamos de ir ao mercado, o que não é nada fácil."

Ainda assim, Guardiola reconhece que Bernardo "gosta muito do Barcelona". E o Barcelona gosta de Bernardo, pelas palavras de Xavi:

"Quem é que não gosta do Bernardo Silva? Ou do Haaland ou do De Bruyne? Silva tem uma grande capacidade de decisão, esconde bem a bola, é muito bom. Depende do City. Por agora não há notícias."



Os treinadores de Manchester City e Barcelona falaram à imprensa no final de um jogo de solidariedade, que terminou empatado (3-3), para com doentes que sofrem com esclerose lateral amiotrófica (ELA).