Vítor Pereira arranca empate nas meias-finais da Copa do Brasil

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou, por 2-2, na visita ao Fluminense, na primeira mão das meias-finais da Copa do Brasil, na madrugada desta quinta-feira.

A equipa da casa adiantou-se logo aos quatro minutos, de grande penalidade, por intermédio de Paulo Henrique Ganso, no entanto, Renato Augusto empatou menos de 20 minutos depois.

A abrir a segunda parte, Jhon Arias voltou a colocar o Fluminense em vantagem. Foi apenas ao cair do pano, ao minuto 90, que o Corinthians restabeleceu, de novo o empate, com um golo de Róger Guedes.

A segunda mão realiza-se no terreno do Corinthians, em São Paulo. A equipa de Vítor Pereira e o Fluminense disputarão um lugar na final na madrugada do dia 16 de setembro, uma sexta-feira.