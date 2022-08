Paulo Futre deixa o hospital e expressa "gratidão eterna"

Paulo Futre anunciou, esta quinta-feira, que deixou o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estava internado devido a um problema cardíaco.

"Boas notícias, amigos: acabo de sair do hospital! Mil obrigados e mil 'gracias' pelo vosso apoio. Gratidão eterna com todos estes verdadeiros heróis da UTIC [Unidade de Tratamento Intensivo para Coronários]", escreveu o antigo internacional português, em publicação no Twitter.

Futre estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a um problema cardíaco. Logo no domingo, garantiu que continuaria "a dar luta" e, na segunda-feira, admitiu que levou "um cartão amarelo".

"Levei cartão amarelo, mas não vou levar vermelho. Vou deixar de fumar, não tenho outra maneira", assumiu o antigo jogador, de 56 anos, que representou clubes como FC Porto, Sporting, Benfica e Atlético de Madrid.



Paulo Futre deixou, ainda, uma dedicatória a todos os "heróis da UTIC".