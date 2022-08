Hoje há sorteio da Liga dos Campeões com FC Porto, Sporting e Benfica

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se esta quinta-feira, a partir das 17h00, com FC Porto, Sporting e Benfica em prova.

Os campeões nacionais estão inseridos no pote 1, pelo que evitam equipas como Bayern de Munique, Manchester City, Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, AC Milan, Ajax e o campeão europeu Real Madrid.

Sporting e Benfica vão a sorteio no pote 3, juntamente com Borussia de Dortmund, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Nápoles e Bayer Leverkusen.

Cada grupo tem um clube de cada um dos quatro potes. Não podem haver equipas do mesmo país num só grupo.

Entre os tubarões que as três equipas portuguesas podem apanhar, estão Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid ou Tottenham, do pote 2.

Os jogos da fase de grupos serão disputados a 6/7 e 13/14 de setembro, 4/5, 11/12 e 25/26 de outubro, e 1/2 de novembro. O sorteio dos oitavos de final está marcado para o dia 7 de novembro.

Na temporada passada, o Benfica foi a equipa portuguesa que mais longe chegou na Champions: foi eliminado nos quartos de final pelo Liverpool. O Sporting alcançou os oitavos de final, em que foi afastado pelo Manchester City. O FC Porto foi relegado à Liga Europa e perdeu nos "oitavos" com o Lyon.

Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões marcado para esta quinta-feira, a partir das 17h00, em Istambul, na Turquia.

Configuração dos potes:



Pote 1: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Milan, Bayern de Munique, PSG, FC Porto e Ajax;



Pote 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, Leipzig e Tottenham;

Pote 3: Borussia de Dortmund, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Nápoles, Benfica, Sporting e Bayer Leverkusen;

Pote 4: Rangers, Dínamo de Zagreb, Marselha, Copenhaga, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen e Maccabi Hafa.

Prémios individuais da UEFA

Durante a cerimónia, também serão conhecidos os vencedores dos prémios de melhor jogador e jogadora do ano da UEFA, assim como de melhor treinador de futebol masculino e feminino.

Karim Benzema e Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Kevin de Bruyne, do Manchester City, são os nomeados para Jogador do Ano da UEFA. Para melhor treinador estão eleitos Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (City) e Jurgen Klopp (Liverpool).

A inglesa e campeã da Europa Beth Mead (Arsenal), a alemã Lena Oberdorf (Wolfsburgo) e a espanhola Alexia Putellas (Barcelona) são as finalistas ao prémio de Jogadora do Ano. Sonia Bompastor (Lyon), Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha) e Sarina Wiegman (Inglaterra) são as nomeadas para melhor treinador(a).