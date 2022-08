Carreira de treinador de Lucho González começa no Brasileirão

Lucho González vai começar a carreira de treinador principal no Ceará, conforme anunciou, esta quinta-feira, o clube brasileiro.

O antigo internacional argentino e figura do FC Porto, de 41 anos, terminou a carreira como jogador em 2021, no Athletico Paranaense, de que se tornou, então, treinador adjunto, até ao início de 2022.

Lucho embarca, agora, numa nova aventura, com início marcado para sexta-feira. Não vai orientar o Ceará frente ao seu antigo clube - a equipa estará a cargo do treinador interino, Juca Antonello.

O contrato dura até ao final de 2022. Lucho sucede a Marquinhos Santos, que deixou o Ceará a 14 de agosto, após uma sequência de quatro derrotas e um empate em seis jogos. O Vozão encontra-se no 15.º lugar do Brasileirão, três pontos acima da zona de despromoção.

Enquanto jogador, Lucho González foi grande figura do FC Porto, que representou em duas ocasiões, além de ter brilhado no Huracán e no River Plate, da Argentina, no Marselha, de França, no Al-Rayyan, do Qatar, e no Athletico Paranaense, do Brasil, onde terminou a carreira.

No Estádio do Dragão, o antigo médio venceu dez troféus: seis campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. É o segundo jogador argentino com mais títulos, 29, superado apenas por Messi.