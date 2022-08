O Besiktas oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Dele Alli.

O médio internacional inglês, de 26 anos, chega por empréstimo do Everton até final da temporada.

O clube turco paga dois milhões de euros e, se quiser ficar com o jogador, terá de pagar 6 milhões de euros (se for em janeiro) ou 8 milhões no final da temporada.