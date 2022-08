Rony Lopes regressa a França por empréstimo do Sevilha

Rony Lopes está de regresso ao futebol francês, um ano depois.

O ESTAC Troyes, último classificado da Ligue 1, anunciou, esta quarta-feira, a contratação do extremo internacional português, de 26 anos, por empréstimo do Sevilha, até ao final da época, sem opção de compra.

Rony Lopes completou a formação no Manchester City e chegou a estrear-se na equipa principal com apenas 17 anos. Foi em França, primeiro por empréstimo e depois em definitivo, que começou a destacar-se em pleno, com épocas de relevo ao serviço de Lille e Mónaco.

Em 2019/20, seguiu para o Sevilha, a troco de 25 milhões de euros, porém, não conseguiu afirmar-se em Espanha e regressou rapidamente a França, por empréstimo, para o Nice, onde voltou a jogar com regularidade. Na última época, foi cedido ao Olympiacos, com que registou quatro golos e quatro assistências em 27 jogos.

Duas vezes internacional pela seleção portuguesa, Rony Lopes soma quatro troféus no futebol sénior: uma Liga Europa, uma Premier League, uma Taça da Liga inglesa e um campeonato grego.