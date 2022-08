Manchester City recusa saída de Bernardo Silva

O diretor-geral do clube inglês Manchester City, o espanhol Ferran Soriano, recusou a possível transferência de Bernardo Silva, alegadamente pretendido pelo FC Barcelona, afirmando que "acabou o tempo para entradas e saídas".

"É um pouco tarde. Esta história deu muitas voltas e, no fundo, nunca se saiu do ponto de partida. Estamos muito contentes com ele [Bernardo Silva], já houve três jornadas de campeonato [Liga inglesa] e acabou o tempo para entradas e saídas", disse, num programa catalão da rádio SER.

Durante todo o defeso, o nome o médio ofensivo português de 28 anos foi apontado como reforço do clube blaugrana, cuja contratação mais mediática foi a do avançado internacional polaco Robert Lewandowski, ex-Bayern Munique.

Bernardo Silva, há seis temporadas ao serviço dos “citizens”, ajudando à conquista de quatro títulos nacionais, vai jogar, esta quarta-feira, no Camp Nou de Barcelona num jogo de beneficência para angariar fundos na luta contra a esclerose lateral amiotrófica.