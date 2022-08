Ex-adjunto de Van Gaal é o novo selecionador feminino dos Países Baixos

Andries Jonker, antigo adjunto de Louis van Gaal, foi anunciado, esta quarta-feira, como novo selecionador feminino dos Países Baixos.

O técnico, de 59 anos, assina contrato até ao Euro 2025 e sucede ao inglês Park Parsons, que não resistiu à dececionante campanha dos Países Baixos no Europeu deste ano, em Inglaterra. As neerlandesas, que defendiam título, foram eliminadas nos quartos de final.

O objetivo imediato é garantir o apuramento para o Mundial 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. As holandesas estão no primeiro lugar do grupo C de apuramento, com mais dois pontos do que a Islândia, mais também mais um jogo. Só o primeiro classificado tem acesso direto.

Andries Jonker tem alguma experiência no futebol feminino. Foi selecionador interino em 2001 e, 21 anos depois, assume o cargo de forma permanente. No futebol masculino, treinou clubes como Bayern de Munique (interino, apenas um jogo), Wolfsburgo e, mais recentemente, o Telstar, com que não evitou a descida à III Liga dos Países Baixos.

O novo selecionador feminino da Laranja Mecânica tabém é conhecido por ter sido adjunto do reputado técnico holandês Louis van Gaal no Barcelona e no Bayern, ainda na primeira década do século XXI.