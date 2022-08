UEFA prepara castigos. Barcelona, PSG e Roma são alguns dos alvos

A UEFA vai anunciar castigos a dez clubes que violaram as regras do Fair-Play Financeiro até 2020/21, segundo o jornal britânico "The Times".

Entre os clubes sancionados estão Roma, então treinada por Paulo Fonseca e agora por José Mourinho, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus e Inter de Milão, mais outros cinco que não foram revelados.

As investigações preliminares da UEFA sobre a época 2021/22 despertaram preocupações relativamente a 20 clubes, entre os quais o Arsenal. "The Times" não adianta os nomes dos restantes 19 clubes sob alerta, cuja situação, ressalva, poderá mudar entretanto.