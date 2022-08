Quarto jogo sem vencer para o Talleres de Pedro Caixinha

O Talleres Córdoba, treinado pelo português Pedro Caixinha, somou, na madrugada desta terça-feira, o quarto jogo consecutivo sem vencer.

Um empate diante do Platense, sem golos, a contar para a jornada 15 da Primeira Fase da Liga argentina, estendeu a série negativa da equipa do técnico português, que já vai em duas derrotas e dois empates. A última vez que o Talleres venceu foi no dia 4 de agosto, há quase 20 dias.

Com este resultado, o Talleres cai para o 24.º lugar, com 14 pontos. Está a 15 pontos do líder da tabela classificativa, o Atlético Tucumán.