Lucescu. “Resultado podia ter ficado seis ou sete”

O treinador do Dínamo Kiev, Mircea Lucescu, admite a superioridade do Benfica na partida do “play-off” da Liga dos Campeões.

“Já tinha dito que o Benfica é melhor que nós e hoje foi a prova disso, porque o resultado podia ter ficado seis ou sete a zero. Há uma grande diferença entre as duas equipas e fica tudo mais acentuado quando lhes damos a oportunidade de marcar”, referiu Lucescu.

O técnico dos ucranianos lembra as dificuldades da sua equipa nos últimos meses.

“É complicado formar uma equipa na nossa situação. Temos de ir buscar à formação e eles não estão preparados para este nível. Além disso, os meus jogadores há dois meses que não vão a casa ver a família”, referiu.

O Benfica venceu o Dínamo Kiev por 3-0 e está apurado para a fase de grupos da Champions.