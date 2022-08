Com grande emoção, retomado campeonato ucraniano

O campeonato da Ucrânia foi retomado, esta terça-feira, com a partida entre Shakhtar e Metalist, disputada em Kiev.

Antes do início da partida, foi hasteada a bandeira do país e cantado o hino ucraniano, com os jogadores duas equipas envolvidos em bandeiras.

O pontapé de saída foi dado por um soldado.

Face à situação de guerra que o país enfrenta, após a invasão da Rússia, os jogos vão ser realizados à porta fechada, os estádios têm de ter um abrigo a menos de 500m.

Em caso de alerta de raide aéreo, o árbitro parará o jogo e todo o espaço será evacuado, com apoio de militares.

A maioria dos jogos vai decorrer na capital Kiev e na zona oeste do país.