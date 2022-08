Zamalek de Jesualdo Ferreira sagra-se campeão do Egito

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, sagrou-se campeão do Egito, esta segunda-feira.

A equipa do técnico português não teve de entrar em campo para conquistar o título. Bastou a derrota do Pyramids, segundo classificado, no terreno do Future, com golo de Omal Kamal, para fechar as contas.

O Pyramids soma 68 pontos, a duas jornadas do fim, menos sete que o Zamalek. Quer isto dizer que, matematicamente, já não pode igualar, e muito menos ultrapassar, a equipa de Jesualdo Ferreira.

Sete anos depois da primeira passagem pelo Zamalek, o português volta a vencer pela equipa egípcia. Na primeira experiência, entre fevereiro e novembro de 2015, venceu um campeonato e uma Taça.

Três vezes campeão nacional pelo FC Porto, com que conquistou, ainda, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, Jesualdo Ferreira também treinou Benfica, Braga (duas ocasiões), Málaga (Espanha), Panathinaikos (Grécia), Sporting, Al-Sadd (Qatar), Santos (Brasil) e Boavista.