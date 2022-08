Palmeiras mais sólido na liderança do Brasileirão

O Palmeiras passou um teste exigente na corrida pelo título de campeão nacional do Brasil, troféu que falta a Abel Ferreira, ao empatar em casa com o Flamengo, a uma bola. Victor Hugo marcou primeiro, no jogo realizado em São Paulo, mas Raphael Veiga empatou, na segunda parte.

Com 23 das 38 jornadas disputadas, o Palmeiras mantém o Flamengo a nove pontos de distância, na terceira posição, e tem oito de vantagem sobre o Fluminense, segundo classificado.

O Cortinthians de Vítor Pereira tinha oportunidade de se aproximar da frente, mas perdeu no terreno do Fortaleza e segue no quarto posto, a 10 pontos do líder e com um de vantagem sobre o Athletico Paranaense, de Luiz Felipe Scolari.

Já o Botafogo, treinado por Luís Castro, empatou no terreno do Juventude (2-2), com o golo do empate a ser apontado por Gabriel, médio emprestado pelo Benfica. O Cuiabá de António Oliveira empatou no terreno do Atlético Goianiense (1-1).

O Botafogo está no 14.º lugar, cinco pontos acima de linha de descida. O Cuiabá está no 16.º lugar, com mais um ponto do que o Avaí, que tem um jogo a menos e é a primeira equipa em zona de despromoção.