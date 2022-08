Fulham de Marco Silva interessado em defesa do PSG

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, está interessado em Layvin Kurzawa, do Paris Saint-Germain, segundo avança, esta segunda-feira, o jornal inglês "Evening Standard".



O lateral-esquerdo internacional francês, de 29 anos, vem de uma época muito negativa pelo campeão francês, em que jogou apenas nove minutos. A referida publicação não adianta mais detalhes sobre o possível negócio por Kurzawa, cujo contrato com o PSG dura até 2024.

Kurzawa está no PSG desde 2015/16, quando deixu o Mónaco a troco de 25 milhões de euros, no entanto, nunca fez mais de 30 jogos pelos parisienses numa só temporada. Na pré-época, disputou 45 minutos de um jogo de preparação contra o US Quevilly-Rouen, da II Liga francesa.

A concretizar-se a transferência, Kurzawa será o oitavo reforço de verão para Marco Silva, que na última época subiu o Fulham à Premier League. O valor mais avultado foi pago por um português: o médio-defensivo João Palhinha, de 26 anos, contratado por 20 milhões de euros ao Sporting.

Ao fim de três jornadas da Liga inglesa, o Fulham encontra-se no sétimo lugar, com cinco pontos, fruto de uma vitória (Brentford, por 3-2, no sábado) e dois empates (Liverpool e Wolverhampton).