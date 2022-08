Fortuna Sittard despede treinador ao fim de três jogos

O Fortuna Sittard anunciou, esta segunda-feira, a demissão do treinador ao fim de três jogos oficiais.

Sjors Ultee, que estava no clube desde novembro de 2020, não resistiu aos maus resultados nas três primeiras jornadas do campeonato holandês. O Fortuna encontra-se no 17.º e penúltimo lugar, sem qualquer ponto, depois de ter perdido com Ajax (3-2), Twente (3-0) e, no sábado, Cambuur (4-1).



Citado no comunicado do Fortuna no site oficial, o diretor desportivo do clube, Sjoerd Ars, garante que a decião de despedir Ultee "não se baseou apenas nos últimos três jogos".

"Vemos progresso insuficiente no desenvolvimento da equipa em várias áreas. Isto levou a uma crescente diferença de opiniões, o que tornou esta decisão necessária no interesse do clube", explica.

O Fortuna Sittard foi o primeiro trabalho de Sjors Ultee como treinador principal. A melhor época do técnico holandês, de 35 anos, no clube foi em 2020/21, quando chegou aos oitavos de final da Taça dos Países Baixos e conduziu a equipa ao 11.º lugar no campeonato.