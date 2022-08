Casemiro promete regressar "um dia" ao Real Madrid

Casemiro, vendido ao Manchester United, despediu-se em lágrimas do Real Madrid, esta segunda-feira, e prometeu regressar "um dia".

O médio-defensivo internacional brasileiro, de 30 anos, ruma a Inglaterra por cerca de 70 milhões de euros, mais 15 milhões em variáveis (valores avançados pela imprensa), depois de nove anos ligado ao Real Madrid.

“Como sabem não gosto de ser o centro das atenções nem de ter protagonismo. Tentarei falar com o coração. Quando cheguei com a minha mulher não conhecíamos ninguém. Chegámos a um país novo, a um clube como o Real, onde construímos a nossa vida”, descreveu, emocionado, na cerimónia de adeus ao clube.



Casemiro agradeceu à direção, de quem recebeu o emblema de ouro e brilhantes, aos treinadores e aos colegas de equipa, “porque sem eles seria impossível”.

“Não me posso esquecer de dois com quem alcancei muitas coisas [os médios croata Modric e alemão Kroos] e desfrutei muito do futebol. Muito obrigado ao clube que me formou como pessoa, como jogador e aos adeptos pelas noites mágicas e incríveis. Vou com a imagem da última Champions conquistada numa história incrível”, disse.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, recordou um episódio antigo, quando Casemiro pediu para o deixarem disputar cinco jogos seguidos para demonstrar o seu valo. No final, foram 336 partidas com a camisola dos madridistas e 18 troféus conquistados.

“A grande história do nosso clube escreve-se a cada dia com os princípios que nos acompanham há 120 anos. É preciso talento e sacrifício dos nossos jogadores e isto consegue-se com futebolistas diferenciados, especiais, capazes de viver o clube com intensidade e paixão, com jogadores como Casemiro”, concluiu.

De Madrid para Manchester, com escala no Porto

Na sexta-feira, Manchester United e Real Madrid anunciaram terem chegado a acordo para a transferência de Casemiro, internacional pelo Brasil em 63 ocasiões, para o clube inglês, sem revelarem valores nem a duração do contrato. De acordo com a imprensa, o negócio pode chegar aos 85 milhões de euros e o médio assinou por quatro épocas, com mais uma de opção.

Formado no São Paulo, Casemiro chegou ao Real Madrid em janeiro de 2013 para jogar pela equipa secundária. Fi promovido à principal equipa em 2013/14, mas foi emprestado ao FC Porto na época seguinte. O clube português acionou a opção de compra do médio, de 15 milhões de euros, mas os espanhóis anularam-na, pelo que tiveram de indemnizar os dragões em metade desse valor (7,5 milhões).

Casemiro voltaria a Madrid para se fixar como titular indiscutível e notabilizar-se no meio-campo do Real, com que venceu um total de 18 troféus: cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, três campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.

No Manchester United, atual penúltimo classificado da Premier League, Casemiro será companheiro de equipa dos internacionais portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Com este último será um reencontro, tendo em conta que partilharam o balneário no Real Madrid durante quatro temporadas.