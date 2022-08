Avançada inglesa retira-se um mês depois de vencer o Europeu

Ellen White anunciou o fim da carreira de futebolista, esta segunda-feira, menos de um mês depois de ter conquistado o Europeu por Inglaterra.

A ponta de lança internacional inglesa, de 33 anos, que representava, até agora, o Manchester City, anunciou o adeus numa publicação no Twitter, intitulada "Thank You Football" ("Obrigada, Futebol" em português).

Ellen White admite que pendurar as botas "foi uma das decisões mais difíceis" da sua vida, mas que sabe que "é a decisão certa".

"Sempre quis tomar esta decisão nos meus termos. E esta é a minha altura de dizer adeus ao futebol e ver a nova geração brilhar. Foi a maior honra e o maior privilégio jogar futebol. Em particular, jogar por Inglaterra foi e sempre será a maior dádiva. Os meus sonhos tornaram-se realidade no dia 31 de julho, ao vencer o Euro 2022 e tornar-me campeã europeia", escreveu a avançada, ao fim de 17 anos de carreira.

Ellen White, máxima goleadora histórica da seleção inglesa, com 52 golos em 113 internacionalizações, representou Chelsea, Leeds Carnegie, Arsenal, Notts County, Birmingham e Manchester City. Venceu dois campeonatos ingleses, três Taças e quatro Taças da Liga.

A agora ex-ponta de lança termina a carta com uma mensagem para "a próxima geração e potencialmente a próxima 'lioness'" (nome dado às jogadoras da seleção inglesa): "Trabalho duro, dedicação, paixão e amor pelo que fazes são uma grande receita. Nunca deixes que alguém te diga 'não podes fazer algo ou concretizar os teus sonhos'."

Ellen White espera, ainda, que o impulso dado pela vitória de Inglaterra no Euro garanta que "todos os jovens em todas as comunidades tenham a oportunidade de jogar e sentir-se ligados a todas as seleções inglesas".