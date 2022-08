Matheus Nunes estreou-se com derrota e Kane apontou golo histórico

O Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, perdeu em casa do Tottenham, por 1-0, na terceira jornada da liga inglesa. Partida assinalou a estreia de Matheus Nunes.

Dois dias depois de ser oficializado como reforço, Matheus Nunes, contratado ao Sporting, foi um dos sete portugueses no onze do Wolverhampton, juntamente com José Sá, João Moutinho, Ruben Neves, Pedro Neto, Gonçalo Guedes e Daniel Podence, com Nelson Semedo a entrar aos 71 minutos e Toti Gomes a não sair do banco.

Depois de uma primeira parte em que os “Wolves” foram mais fortes (12 remates contra um), os “Spurs” entraram melhor e, depois de já terem atirado duas bolas aos ferros, viram Harry Kane marcar o único golo da partida.

O capitão do Tottenham, 10 anos e dois dias depois da estreia na prova, tornou-se o jogador com mais golos por uma mesma equipa desde a criação da Premier League, em 1992, ao somar o 185.º, mais um do que o argentino Sergio Aguero pelo Manchester City.

Kane marcou também o golo 1000 do Tottenham desde a criação da “Premiership”, algo que apenas outras quatro equipas tinha conseguido: Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea.

Com este triunfo, os “Spurs' subiram provisoriamente à liderança da liga inglesa, com sete pontos, enquanto o Wolverhampton, que continua sem vencer, é 16.º, com um ponto.