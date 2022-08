Talleres de Pedro Caixinha empata com o Patronato

O Talleres Córdoba, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou em casa a três golos com o Patronato, em jogo da 14.ª jornada da 1.ª Fase do campeonato argentino.

A equipa do treinador português esteve três vezes em vantagem no marcador, com golos de Lucas Suárez (04 minutos), Michael Santos (48) e Enzo Hernán Díaz (60), mas permitiu ao Patronato empatar, graças a Sebastian Medina (27), Nicolas Castro (52) e Marcelo Luciano Estigarribia (75).

Com este empate, o Talleres segue no 24.º lugar, entre 28 participantes, com 13 pontos, enquanto o Patronato é oitavo, com 22, a sete do líder Atlético Tucumán. Apesar de não ter regressado às vitórias, o Talleres interrompe uma série de duas derrotas consecutivas - Estudiantes e Vélez Sarsfield (quartos de final da Libertadores).