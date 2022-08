O Sevilha, de Lopetegui, empatou 1-1 com o Valladolid, em partida da segunda jornada da liga espanhola.

Pelo Vallodolid marcou Anuar Tuhami, ao minuto 80, mas Karim Rekik ainda foi a tempo de empatar aos 86.

A partida teve ainda duas expulsões: o ex-leão Marcos Acuña e Jawad El Yamiq.

O Sevilha, que continua sem vencer no campeonato, é 13.º com um ponto. Já o Valladolid é 15.º com dois.

Por sua vez, o Rayo Vallecano triunfou na visita ao Espanhol, por 2-0.