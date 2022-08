Vítor Pereira com proposta para renovar pelo Corinthians

Vítor Pereira foi criticado e reuniu, mesmo, com representantes dos adeptos, depois de uma declaração polémica, em resposta a um jornalista na conferência de imprensa após o jogo com o Palmeiras.

"O presidente disse-me depois da derrota do Palmeiras para renovar o contrato. Quando cheguei disse que esperaria até ao final da época para conversarmos, como amigos. Sinto amizade, sinto que estou num ambiente familiar. No final da época sentamo-nos, avaliamos o que foi feito e vamos entender os pontos de vista Vou consultar a minha família, porque não estou nesta vida sozinho, e decidiremos", diz o treinador, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Atlético Goianiense, por 4-1, que valeu apuramento para as meias-finais da Copa do Brasil .

O treinador português, que termina contrato no final da época no Brasil, em novembro, explica que não aceitou, porque o seu compromisso passa por discutir essa possibilidade no fim da temporada.

Vítor Pereira revela que o presidente do Corinthians lhe apresentou proposta para renovar contrato, após a derrota com o Palmeiras, um momento delicado da época, em que a equipa acumulou alguns resultados negativos e foi eliminada da Copa Libertadores.

Quando questionado sobre se sentia que o seu lugar no Corinthians estava ameaçado, o treinador respondeu: "Você deve estar a brincar comigo. Deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada, não preciso... Estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é noutro clube qualquer. E quando eu quiser. Isso sobre sair passa ao lado".

Após o jogo com o Atlético Goianiense, Vítor Pereira justificou-se e lamentou a forma como se expressou.

"Parece-me que interpretaram o que eu disse de outra forma. Estarei sempre de corpo e alma no compromisso com o Corinthians e com muito respeito por aquelas pessoas vivem na dificuldade, porque eu também vim da dificuldade. Tive sorte, trabalhei muito, construí a minha vida e tenho orgulho. Isto não é arrogância, eu detesto arrogância. Fui mal interpretado. Se ofendi alguma pessoa de bem, as minhas desculpas, não era a minha intenção", lamentou.