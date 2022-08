Veja os resultados da noite na Liga Conferência

Realizaram-se 21 partidas esta quinta-feira. O Gil Vicente foi goleado. Resultados da primeira mão do “play-off” da Liga Conferência.

Quarta-feira, 17 agosto

Djurgarden (Sue) 3-0 APOEL (Chi)

Quinta-feira, 18 agosto

Raków (Pol) 2-1 Slavia Praga (Che)

Riga FS (Let) 2-2 Linfield (IrN)

CSKA Sófia (Bul) 1-0 Basileia (Suí)

Maccabi Telavive (Isr) 1-0 Nice (Fra)

Young Boys (Suí) 0-1 Anderlecht (Bél)

Slovácko (Ché) 3-0 AIK (Sué)

Molde (Nor) 0-1 Wolfsberg (Áus)

U. Craiova (Rom) 1-1 Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Basaksehir (Tur) 1-1 Antuérpia (Bél)

Zrinjski (Bós) 1-0 Slovan Bratislava (Eslováquia)

Vaduz (Lie) 1-1 Rapid Viena (Áus)

Maribor (Eslovénia) 0-0 Cluj (Rom)

Lech (Pol) 2-0 Dudelange (Lux)

FCSB (Rom) 1-2 Viking (Nor)

Colónia (Ale) 1-2 Fehérvár (Hun)

Villarreal (Esp) 4-2 Hajduk Split (Cro)

West Ham (Ing) 3-1 Viborg (Din)

Shkupi (Mac) 1-2 Ballkani (Kos)

Fiorentina (Itá) 2-1 Twente (PB)

Partizan (Sér) 4-1 Hamrun (Mal)

AZ Alkmaar (PB) 4-0 GIL VICENTE (Por)

Os jogos da segunda mão realizam-se a 23 e 25 de agosto.