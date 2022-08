City empresta lateral direito ao Marselha

O Marselha anuncia Issa Kaboré como reforço para esta época, por empréstimo do Manchester City. O lateral direito, internacional pelo Burquina Fasso, esteve no Troyes, na temporada passada, também cedido pelo City. O Troyes é um dos clubes da esfera do City Group.

Kaboré dá um salto na carreira, e na liga francesa, depois de ter ajudado o Troyes a garantir a permanência na Ligue 1 e de, no ano anterior ter jogado no Mechelen, da Bélgica.

O defesa, de 21 anos, vai competir com Jonathan Clauss, lateral direito contratado ao Lens, também esta temporada. O Marselha, orientado pelo croata Igor Tudor, conta com o português Nuno Tavares no plantel.