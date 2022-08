Manchester City anuncia contratação de Sergio Gómez

Sergio Gómez é reforço do Manchester City para as próximas quatro temporadas. O clube inglês oficializou, esta terça-feira, a contratação do lateral esquerdo espanhol do Anderlecht.

A imprensa inglesa revela que os belgas recebem 10 milhões de euros pela transferência do jogador que na época passada fez sete golos e 12 assistências, em 48 jogos pelo clube.

Formado no Barcelona, campeão da Europa de sub-17 e sub-19, Sergio Gómez saiu muito cedo para o Borussia Dortmund. Sem espaço no clube alemão acabou por ser cedido ao Huesca, por duas temporadas.

Na época passada assinou pelo Anderlecht. O interesse do City em Sergio Gómez era público e Guardiola já afirmou que conta com o defesa para esta temporada, rejeitando a possibilidade de o emprestar.