Gustavo Scarpa realiza sonho de jogar em Inglaterra

Gustavo Scarpa vai estrear-se no futebol europeu no início de 2023, concretizando um dos objetivos de carreira. O médio do Palmeiras, aos 28 anos, admite que abdica de algo muito grande, no clube de Abel Ferreira, mas sentiu que esta era a sua "última oportunidade".

"Tenho sonho de jogar na Europa e o meu maior sonho é jogar em Inglaterra.. Confesso que os anos foram passando e comecei a achar improvável sair para Inglaterra. Imaginei que pudesse sair para uma liga não tão boa, mas mesmo assim gostava de realizar esse sonho. Quando surgiu a possibilidade de sair, aos 28 anos, eu senti que era a minha última oportunidade", diz o jogador brasileiro, em declarações ao programa "Bem, amigos!", da rede Globo.

Scarpa, que tem uma internacionalização pelo Brasil, tem acordo com o Nottingham Forest, recém-promovido à Premier League. O jogador reconhece que não é um salto para um clube de grande dimensão, que lute por títulos, como acontece no Palmeiras, mas a sua ideia é mostrar serviço para, eventualmente, ainda estar num clube maior.

O médio ofensivo fica no Palmeiras até ao final do ano, estando às ordens de Abel para ajudar na luta pela conquista da terceira Libertadores consecutiva e do título brasileiro.

A cumorur a quinta época no Palmeiras, Gustavo Scarpa diz que cresceu muito, sobretudo do ponto de vista defensivo, desde que o treinador português chegou ao clube. O Nottingham Forest será a sua primeira experiência fora do Brasil, onde antes do Palmeiras jogou no Fluminense e no Red Bull Brasil.