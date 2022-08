O Celtic goleou o Kilmarnock por 5-0. Jota também marcou e dedicou o seu (grande) golo a Chalana.

Os outros golos foram apontados por Furuhashi, Jenz, Starfelt e Giakoumakis.

Celtic e Rangers lideram o campeonato escocês, à terceira jornada, com nove pontos.

O extremo Jota fez toda a formação no Seixal, centro de estágio do Benfica, onde se cruzou com Chalana.