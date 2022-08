O AZ Alkmaar, adversário do Gil Vicente na Liga Conferência, venceu o Sparta Roterdão, por 3-2, na segunda jornada do campeonato dos Países Baixos.

Pelo AZ marcaram Pavlidis, De Wit e Kerkez.

Com este triunfo, o AZ Alkmaar apanhou PSV, Ajax, Excelsior e Twente no grupo de equipas com seis pontos.

Na próxima quinta-feira, a equipa neerlandesa recebe o Gil Vicente na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.