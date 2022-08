Abel vence Vítor Pereira no Brasileirão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, aumentou no sábado a vantagem na liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa do Corinthians, de Vítor Pereira, por 1-0.

O dérbi paulista da 22.ª jornada ficou decidido aos 72 minutos, graças a um autogolo de Roni, que tinha entrado três minutos antes na partida, que marcou a estreia do ex-'leão' Bruno Tabata pelo 'verdão'.

Com este triunfo em casa do segundo classificado, o Palmeiras, que tem 48 pontos, passa a ter nove de avanço sobre o 'Timão', que pode ser ultrapassado nesta ronda pelo Fluminense (39) e pelo Athletico Paranaense (37) ou pelo Flamengo (36), duas equipas que se defrontam.

O Cuiabá, de António Oliveira, interrompeu uma série de cinco jogos sem vencer e de três derrotas seguidas, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Juventude, por 1-0.

André, aos 22 minutos, marcou o único golo na Arena Pantanal, permitindo ao Cuiabá deixar provisoriamente a zona de despromoção, ocupando o 15.º posto, com 23 pontos, a três do Botafogo, de Luís Castro, que é 11.º.

A equipa do Rio de Janeiro empatou a zero em casa com o Atlético Goianense, num encontro em que terminou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Philipe Sampaio, aos 62 minutos, somando o terceiro jogo sem vencer.