Nuno Mendes é o único português nomeado para melhor jogador sub-21 do mundo

Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, está mais uma vez nomeado para o prémio Kopa, que elege o melhor jogador sub-21 do mundo.

O internacional português de 20 anos arranca a sua segunda temporada no PSG e integra mais uma vez a lista, à semelhança do ano passado, em que ficou no quarto lugar.

Esta temporada, vai disputar o calardão com Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Josko Gvardiol, Bukayo Saka e Florian Wirtz.

O troféu será entregue no mesmo dia da cerimónia da Bola de Ouro, a 17 de outubro.