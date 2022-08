Dortmund vence em casa do Friburgo com reviravolta nos últimos 15 minutos

O Borussia Dortmund venceu em casa do Friburgo, por 3-1, com reviravolta nos últimos 15 minutos do encontro.

Gregoritsch abriu o marcador para o Friburgo ainda na primeira parte, aos 35 minutos de jogo.

Terzic mudou a equipa na segunda parte e a solução estava mesmo no banco. Aos 77 minutos, Bynoe-Gittens tentou a meia distância e o guarda-redes Flekken deixou a bola escapar, num lance em que fica muito mal na fotografia.

Aos 84, a promessa Moukoko colocou o Dortmund em vantagem, antes de um grande golo de Wolf fechar a contagem, aos 88. Os três marcadores forem lançados na segunda parte em campo.

O internacional português Raphael Guerreiro foi titular e somou os 90 minutos.

O Dortmund lidera a Bundesliga, à condição, com 6 pontos. Friburgo, que tinha vencido na primeira ronda, continua com 3 pontos.