Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Cancelo e Bernardo Silva nomeados para a Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo, Rafael Leã, João Cancelo e Bernardo Silva estão entre os nomeados da revista "France Football" para a Bola de Ouro.

O jovem avançado do AC Milan é a grande surpresa na lista, depois de ter sido uma das grandes figuras do título do clube italiano. Aos 23 anos, foi eleito o melhor jogador da Serie A, depois de ter apontado 14 golos e 12 assistências em 42 jogos disputados.



Já Bernardo Silva, do Manchester City, é nomeado pela segunda vez na carreira, depois de mais uma época com o título da Premier League.

Cristiano Ronaldo faz parte dos nomeados pela 19ª época consecutiva, desde 2004. O capitão da seleção nacional, de 37 anos, vive um momento atribulado na carreira ao querer deixar o Manchester United, mas os 24 golos apontados a época passada garantem presença nos nomeados.

Destaque ainda para Luis Díaz, que trocou o FC Porto pelo Liverpool em janeiro, e Darwin Nuñez, que reforçou o Liverpool proveniente do Benfica.

Karim Benzema é encarado como o principal favorito, depois de uma época em que apontou 44 golos e 15 assistências em 46 jogos disputados, que juntou aos troféus da Liga dos Campeões e a La Liga

Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, venceu a Bola de Ouro na época passada, depois do galardão não ter sido entregue em 2020, devido à pandemia da Covid-19. O argentino é o jogador com mais Bolas de Ouro, sete, seguido de Cristiano Ronaldo, com cinco.

Os nomeados:

Rafael Leão (AC Milan)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Christopher Nkunku (Leipzig)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Luis Díaz (Liverpool)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-Min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (AC Milan)

Darwin Nuñez (Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham)

Sadio Mané (Bayern de Munique)

Sébastien Haller (Dortmund)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

João Cancelo (Manchester City)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Erling Haaland (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG)