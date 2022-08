Abel defronta Scolari nas meias-finais da Libertadores

O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai defrontar o Athletico Paranaense, de Luiz Felipe Scolari, nas meias-finais da Copa Libertadores.

A equipa do antigo selecionador português garantiu a última vaga na próxima eliminatória da prova, depois de bater o Estudiantes de La Plata, na Argentina, por 0-1. Vitinho, de apenas 17 anos, marcou o único golo do jogo, e da eliminatória, ao sexto minuto de descontos da segunda parte.

Final emotivo que redundou no apuramento dos brasileiros para as meias-finais, face ao empate a zero da 1.ª mão.

Seguem-se agora as meias-finais, com um duelo de clubes brasileiros. O Palmeiras, vencedor das duas últimas edições da prova e líder do campeonato, defronta o "furacão", 4.º classificado da Série A. As duas equipas defrontaram-se no início de julho e o Palmeiras foi derrotado, em casa, por 0-2. Foi a última derrota da equipa de Abel Ferreira, que está numa série de 10 jogos sem perder.

Nos quartos de final, os paulistas afastaram o Atlético Mineiro, após a marcação de grandes penalidades.

Na outra meia-final, defrontam-se os brasileiros do Flamengo, que afastou o Corinthians de Vítor Pereira, e os argentinos do Vélez Sarsfield, que eliminou o Talleres de Pedro Caixinha.. A 1.ª mão das meias-finais está agendada para 30 de agosto. A final da Libertadores é a 29 de outubro, no Equador.