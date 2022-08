Willian rescinde com o Corinthians e pode ser reforço de Marco Silva

Willian anuncia que está de saída do Corinthians. O extremo, de 34 anos, pretende regressar ao futebol europeu, depois de uma experiência infeliz em São Paulo.

O jogador, em entrevista à ESPN, garante que sai do clube por vontade própria e esclarece que não teve qualquer problema com Vítor Pereira. Desempenho aquém do esperado - 45 jogos, um golo e seis assitências -, ameaças à família, por adeptos, e algumas lesões motivam Willian a querer regressar à Europa.

"Abro mão de tudo que tenho para receber", diz o extremo que é pretendido por Marco Silva. O Fulham deverá ser mesmo o destino do jogador, que assim regressará a Londres, onde esteve oito anos, em representação de Chelsea e Arsenal.