Salvatore Sirigu é reforço do Nápoles

O Nápoles confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Salvatore Sirigu. O experiente guarda-redes, de 35 anos, chega ao San Paolo para colmatar a saída de David Ospina para o Al Nassr.

O colombiano foi o guarda-redes mais utilizado na época passada, superando a concorrência de Alex Meret. O internacional italiano terá agora Sirigu como concorrente.

O antigo guarda-redes do Paris Saint-Germain, quatro vezes campeão francês, esteve no Génova na última época. Uma experiência fracassada, uma vez que o clube acabou por descer de divisão. Formado no Veneza, Sirigu assina pelo nono clube na carreira, depois de Palermo, Cremonese, Ancona, PSG, Sevilha, Osasuna, Torino e Génova.