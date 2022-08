Reims empresta avançado ao Paços, "do país de Salazar"

O Paços de Ferreira anunciou a contratação do avançado N'Dri Koffi, proveniente do Reims. No entanto, o comunicado oficial do clube francês causou alguma polémica, ao referir-se a Portugal como o "país de Salazar".

"No âmbito da parceria assinada com o Paços de Ferreira em 2020 e recentemente alargada, o Reims emprestou N'Dri Koffi ao clube português durante um ano, consolidando ainda mais a ligação entre as duas instituições. Koffi, que passou a última temporada emprestado no país de Salazar, viu a sua temporada terminar abruptamente após sofrer uma lesão grave no seu quarto jogo da liga", diz.

O texto foi entretanto alterado pelo Reims.

N'Dri Koffi, de 20 anos, fez três jogos na equipa do Paços na época passada, antes de sofrer uma grave lesão que o afastou do resto da temporada.

O avançado conta já com 12 partidas feitas pela equipa principal do Reims e junta-se às opções de César Peixoto, que conta com Arthur Sales e Dor Jan para a posição.