Pablo Marí troca o Arsenal pelo Monza

Pablo Marí é reforço do Monza. O central espanhol, informa a imprensa italiana, já assinou contrato e chega ao Monza, por empréstimo do Arsenal.

O clube de Sílvio Berlusconi fica com cláusula de compra obrigatória, no valor de 5 milhões de euros, caso garanta a permanência na liga italiana.

Pablo Marí, de 28 anos, destacou-se no Flamengo, com Jorge Jesus, em 2019, e despertou o interesse do Arsenal. No entanto, o espanhol nunca conquistou um estatuto de indiscutível nos ingleses e na época passada já jogou em Itália, pela Udinese, cedido pelos londrinos.

O Monza, recém-promovido à primeira liga italiana, conta no plantel com três portugueses: Pedro Pereira, Ronaldo Camará e Dany Mota.