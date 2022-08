Mundial 2022 vai começar um dia mais cedo

O início do Mundial 2022 foi antecipado um dia, começando em 20 de novembro, com a realização do jogo entre o anfitrião Catar e o Equador, do grupo A, anunciou a FIFA, em comunicado.

"A decisão surge na sequência de uma avaliação das implicações concorrenciais e operacionais, e depois de consultadas todas as partes interessadas e o país anfitrião", refere a nota divulgada no site oficial do organismo, que informa ainda que a cerimónia de abertura da prova também decorrerá no dia 20 de novembro.

O Catar-Equador será, assim, o primeiro encontro da fase final da competição e o único a disputar-se nesse dia, a partir das 17h00 (Portugal continental), no Estádio Al Bayt, ao contrário do que estava inicialmente previsto, já que qataris e equatorianos iriam jogar no dia seguinte.

O Campeonato do Mundo tinha início previsto para 21 de novembro, sendo que a partida de abertura seria o Senegal-Países Baixos, também do grupo A, que se mantém agendado para o mesmo dia, às 17h00.

Portugal fará a estreia no grupo H às 19h00 locais de 24 de novembro, frente ao Gana, no estádio 974, antes de enfrentar o Uruguai, em 28 de novembro, 22:00, no estádio de Lusail.

O último encontro da equipa das quinas na fase de grupos acontecerá em 02 de dezembro, às 18:00 locais, frente à Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, numa partida marcada para o estádio de Education City.