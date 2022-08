Marrocos demite selecionador a três meses do Mundial do Qatar

A federação marroquina de futebol e o selecionador Vahid Halilhodzic “concordaram em separar-se amigavelmente”, por “diferença de opiniões”, a três meses da participação no Mundial do Qatar, foi hoje anunciado.

Em comunicado, que coloca fim a meses de especulação sobre a saída do selecionador, a federação “agradece a Halilhodzic o trabalho realizado durante a sua missão à frente da seleção, principalmente a qualificação para o próximo Mundial”.

Esta é a terceira vez que o treinador franco-bósnio Vahid Halilhodzic, de 69 anos, que estava à frente da seleção marroquina desde agosto de 2019, é demitido depois de qualificar uma seleção para a fase final de um Mundial, depois da Costa do Marfim e do Japão.

A federação marroquina não revelou a identidade do sucessor de Vahid Halilhodzic, mas afirmou “que vai mobilizar todos os meios para garantir à seleção nacional uma boa preparação para o Mundial de 2022”, no Qatar.

Marrocos integra o grupo F da fase de grupos do Mundial, juntamente com as seleções da Bélgica, Canadá e Croácia. A seleção marroquina abre com a Croácia, em 23 de novembro, após o que defronta a Bélgica, em 27, e o Canadá, em 1 de dezembro.