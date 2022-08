Moreno. “Frustrado, mas satisfeito” depois de eliminação do Vitória

O treinador do Vitória Guimarães, Moreno, estava frustrado por não continuar na Liga Conferência, mas “satisfeito” pelo que viu no estádio Afonso Henriques.

“Pelas oportunidades que tivemos, pelo volume de jogo, pela qualidade que tivemos em muitos momentos de jogo, merecíamos ir a prolongamento. Mesmo com a expulsão, o espírito que conseguiu ter, os homens que pôs na área, merecia ter ido ao prolongamento. Fizemos o mais difícil, entrar a fazer um golo, mas depois não conseguimos fazer o golo. Não consigo apontar nada aos meus jogadores. Sou um treinador com um misto de sensações: frustrado por não passar a eliminatória, mas satisfeito pelo que vi em campo”, referiu, na sala de imprensa.

O técnico vimaranense reconhece que a equipa falhou o primeiro objetivo da temporada, mas considera que há evolução.

“Não conseguimos o primeiro objetivo da época. Falhamos. Mas, houve um grande crescimento enquanto equipa nestes quatro jogos. Dá-me conforto para o resto da época entrar no balneário e ver a frustração dos jogadores”, refere.

Moreno acrescenta: “Disse no balneário para ninguém baixar a cabeça, temos de estar orgulhosos no que fizemos. Temos de preparar da melhor forma os atletas, fisicamente e mentalmente, para o jogo com o Estoril”.

O Vitória Guimarães venceu 1-0 o Hajduk Split, na segunda mão da pré-eliminatória da Liga Conferência, mas é eliminado depois de ter perdido 3-1 na primeira mão.