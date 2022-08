Feliz no Manchester City, Bernardo Silva já informou o clube sobre a sua vontade

Bernardo Silva esclarece, em declarações à ESPN, que os dirigentes do Manchester City estão a par dos seus planos para o futuro. O jogador não comenta o interesse do Barcelona, nem revela as suas intenções, mas deixa claro que se continuar em Inglaterra, ficará "feliz".

"A minha relação com o clube é muito honesta. Eu fui muito claro e eles sabem o que eu quero. Se ficar, ficarei muito feliz e continuarei a dar o meu melhor. Se não ficar, é futebol e veremos o que acontece", afirma.

Confrontado com os exemplos de Sterling e Gabriel Jesus, que deixaram o clube esta época para reforçar Chelsea e Arsenal, respetivamente, Bernardo Silva sublinha que os responsáveis do City sempre deram luz verde para saídas, sempre e quando um jogador não se sinta feliz.

"Claro que eles estão no negócio e querem o valor correto para nos deixar sair, mas eu sempre tive uma relação de respeito com o clube. Eles sempre foram muito honestos comigo e eu com eles. Aconteça o que acontecer será sempre com respeito mútuo", garante.

O internacional português, quatro vezes campeão inglês, inicia a sexta época no City com a mesma ambição de vencer. "Quando somos competitivos, nunca queremos perder e sentimo-nos mal quando acontece. Portanto, damos o nosso melhor todos os anos para conquistar o máximo possível", acrescenta.

A Liga dos Campeões continua a ser o troféu que escapa à equipa de Pep Guardiola e Bernardo assume a "desilusão" por nunca o terem conseguido. "Vamos tentar de novo, sabendo que é uma competição especial, dura e em que temos de estar sempre alerta", compromete-se.

Bernardo Silva, que celebra esta quarta-feira 28 anos, tem contrato com o Manchester City até 2025.