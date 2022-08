Mathew Ryan reforça baliza do Copenhaga

O FC Copenhaga confirmou, esta terça-feira, a contratação de Mathew Ryan, à Real Sociedad. O guarda-redes australiano, de 30 anos, assina por duas temporadas pelos campeões da Dinamarca. Os dois clubes confirmam o negócio, sem divulgar os valores da transferência.

Ryan deixa o País Basco um ano depois de ter chegado e depois de uma época em que fez apenas nove jogos. O australiano foi suplente de Álex Remiro. Esta foi a segunda experiência do guarda-redes em Espanha, depois de ter passado pelo Valencia entre 2015 e 2016.

Em declarações publicadas no site do Copenhaga, Mathew Ryan diz estar "ansioso por jogar por um clube que tem um grande reputação no futebol europeu". Em ano de Mundial, o australiano precisa de ter minutos para entrar nas opções da sua seleção e espera ter a utilização desejada na Dinamarca.

O guarda-redes titular do Copenhaga era Kamil Grabara. No entanto, o polaco sofreu uma lesão no início da época e o sueco Karl Johnsson tem sido a opção. Ryan chega para colmatar a ausência de Grabara.

Depois de algumas épocas no Central Coast, no início da carreira, Mathew Ryan transferiu-se para a Europa em 2013, para jogar no Club Brugge. Passou por Valencia, Genk, Brighton e Arsenal, até assinar pela Real Sociedad na temporada passada.