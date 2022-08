Ferraresi prepara-se para assinar pelo São Paulo

Nahuel Ferraresi, que jogou no Estoril na época passada, está prestes a ser confirmado como reforço do São Paulo. A imprensa brasileira relata que falta apenas um acordo entre o jogador o Manchester City, clube que detém o seu passe, para a assinatura do contrato.

O jogador, de 23 anos, será cedido pelos ingleses ao clube brasileiro, depois de três épocas em Portugal.

Ferraresi começou por jogar pelo Porto B, na II Liga, em 2019/20. Esteve no Moreirense em 2020/21 e representou o Estoril na temporada passada.