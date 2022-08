Palmeiras vence Goiás e consolida liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Goiás (3-0), em jogo da 21.ª jornada do campeonato brasileiro, e aproveitou para aumentar a distância para o segundo classificado, o Corinthians, de Vítor Pereira, que empatou no terreno do Avaí, no sábado.

Mayke, Raphael Veigas e Atuesta marcaram os golos da equipa de Abel Ferreira, que comanda o Brasileirão, com seis pontos de vantagem sobre o Corinthians. Nesta ronda, o Palmeiras ganhou ainda terreno ao Atlético Mineiro. Os campeões perderam, em casa, com o Athletico Paranaense, de Scolari, por 2-3.

Palmeiras e Atlético Mineiro têm encontro marcado para quinta-feira. Os dois clubes brasileiros jogam a 2.ª mão dos quartos de final da Libertadores, depois do 2-2 da 1.ª mão em Belo Horizonte.

Outro treinador português em ação no domingo foi António Oliveira. O Cuiabá sofreu a terceira derrota consecutiva por 1-0. Desta vez, em casa do Fluminense. Os cariocas consolidam o terceiro posto na tabela, a sete pontos do líder.

Já o Cuiabá mantém-se em zona de descida, com 20 pontos. Está a dois de Avaí e Coritiba, os dois clube imediatamente acima da zona de despromoção.