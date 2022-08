Jorge Jesus empata na primeira jornada do campeonato turco

O Fenerbahçe, orientado pelo português Jorge Jesus, empatou a três golos na primeira jornada do campeonato turco, em casa, frente ao recém-promovido Umraniyespor.

Enner Valencia abriu o marcador para a equipa da casa, de grande penalidade, aos 19 minutos de jogo, antes do empate de Glumac, aos 29.

O experiente equatoriano bisou para a equipa de Jesus mesmo em cima do intervalo, aos 45+2 minutos.

A segunda parte correu longe do esperado para o Fenerbahçe. Um golo anulado ao Bettaieb era prenúncio do que estava para vir. O Umraniyespor empatou, a contar, aos 67, por Gheorghe, e Mrsic, de penálti, colocou os visitantes em vantagem.

Em cima do apito final, já nos descontos, o reforço Berisha resgatou o empate para a equipa de Jorge Jesus, aos 92 minutos de jogo.

O ex-Santa Clara Lincoln foi titular, Bruma foi suplente utilizado e Miguel Crespo não saiu do banco de suplentes do Fenerbahçe.

O arranque de Jorge Jesus no Fenerbahçe está longe de ideal. Depois de ter caído da Liga dos Campeões e estar agora a disputar o acesso à fase de grupos da Liga Europa, Jesus entra com um empate caseiro no campeonato.