Hélder Costa junta-se a Nuno Espírito Santo no Al-Ittihad

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do português Hélder Costa, por empréstimo do Leeds até ao fim da época. Os sauditas reservam opção de compra.

O português, que representou a seleção nacional e atualmente joga pela seleção angolana, volta a não integrar o Leeds United, depois de ter estado no Valência na época passada.

Hélder Costa subiu de divisão com o leeds, onde jogou entre 2019 e 2021. Antes, subiu também com o Wolverhampton, onde trabalhou com o treinador Nuno Espírito Santo, que reencontra agora no Al-Ittihad.

Formado no Benfica, o extremo passou ainda pelo Deportivo da Corunha e Mónaco.