Galatasaray anuncia Torreira e Mertens

O Galatasaray anunciou a contratação do médio Lucas Torreira, proveniente do Arsenal, e Dries Mertens, que terminou contrato com o Nápoles.

Mertens, de 35 anos, terminou contrato com os italianos, depois de nove temporadas no clube. Assina por uma época, com outra de opção.

O belga apontou 13 golos na temporada passada em 37 jogos disputados. Conta ainda com passagens pelo Utrecht e PSV Eindhoven.

Já Torreira, que chega para lutar por um lugar com o português Sérgio Oliveira, custa cerca de 6 milhões de euros. Entrava em último ano de contrato e não fazia parte dos planos de Mikel Arteta.

O uruguaio de 26 anos não faz parte do plantel dos "gunners" desde 2020, tendo já sido cedido ao Atlético de Madrid e Fiorentina.