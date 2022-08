Experiente Modeste é o substituto de Haller no Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou a contratação do avançado francês Anthony Modeste, que é o substituto de Haller.

O avançado de 34 anos marcou 23 golos em 35 jogos na época passada pelo Colónia e é o escolhido para render a vaga de Haller, a quem foi diagnosticado um tumor nos testículos. O contrato de Modeste no Dortmund é válido por uma época.

Modeste tem provas dadas na Bundesliga, com, um registo de 83 golos marcados em 190 jogos disputados, em passagens pelo Hoffenheim e Colónia.

Ao longo da carreira, o ponta de lança jogou ainda no Nice, Angers, Bordéus, Bastia, Blackburn Rovers, Saint-Étienne e Tianjin Tianhai.

"Com a ausência do Sébastien Haller, estamos satisfeito que conseguimos adicionar um avançado com tanta qualidade", disse o diretor-desportivo Sebastian Kehl.